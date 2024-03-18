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Копия чемпионского перстня Коби Брайанта выставлена на аукцион
Перстень был передан для продажи семьёй Джо Брайанта
Точная копия чемпионского перстня легендарного игрока "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта за титул 2000 года выставлена на аукцион Goldin.co.
Чемпионский перстень в 2000 году стал для Коби первым в карьере. Впоследствии он сделал его точную копию и подарил своему отцу Джо Брайанту. Отмечается, что вес перстня составляет примерно 59,6 грамма. В общей сложности он украшен 40 бриллиантами. Аукцион завершится 30 марта. На данный момент цена лота составляет $ 94 тыс.
Сообщается, что перстень был передан для продажи семьёй Джо Брайанта.
RARE FIND: Kobe Bryant's Los Angeles Lakers NBA Championship Ring from his first championship in 2000 is available for auction.— KicksFinder (@KicksFinder) March 18, 2024
The 1 of 1 ring was an extra copy that Kobe ordered and presented to his father, Joe Bryant, as a special gift. This ring was obtained directly from… pic.twitter.com/TyonH3geVn
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