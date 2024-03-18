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Виктор Вембаньяма повторил достижение Эмбиида и Абдул-Джаббара

Баскетбол

Баскетболист провел результативный матч

Виктор Вембаньяма повторил достижение Эмбиида и Абдул-Джаббара

Фото: slamdunk.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма повторил достижения Джоэла Эмбиида и Карима Абдул-Джаббара.

Это случилось в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с "Бруклин Нетс", в котором француз набрал 33 очка, совершил 15 подборов, отдал семь результативных передач, а также сделал семь блок-шотов.

Ранее подобных статистических показателей в игре регулярного чемпионата (33+ очка, 15+ подборов и 7+ передач и блок-шотов) удавалось добиваться лишь Эмбииду (в 2017 году) и Абдул-Джаббару (в 1974-м, в 1975-м и в 1980-м).

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