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Виктор Вембаньяма повторил достижение Эмбиида и Абдул-Джаббара
Баскетболист провел результативный матч
Фото: slamdunk.ru
Центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма повторил достижения Джоэла Эмбиида и Карима Абдул-Джаббара.
Это случилось в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с "Бруклин Нетс", в котором француз набрал 33 очка, совершил 15 подборов, отдал семь результативных передач, а также сделал семь блок-шотов.
Ранее подобных статистических показателей в игре регулярного чемпионата (33+ очка, 15+ подборов и 7+ передач и блок-шотов) удавалось добиваться лишь Эмбииду (в 2017 году) и Абдул-Джаббару (в 1974-м, в 1975-м и в 1980-м).
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