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Три игрока Лейкерс могут пропустить остаток сезона

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Сейчас команда идет девятой в Западной конференции НБА

Три игрока Лейкерс могут пропустить остаток сезона

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Баскетболисты "Лос-Анджелес Лейкерс" Кристиан Вуд, Джарред Вандербилт и Гэйб Винсент пропустят остаток сезона. Об этом пишет журналист Билл Рейтер в социальной сети Х (бывший Twitter).

По данным источника, Вандербилт может успеть восстановиться до окончания сезона, но ожидается, что этого не произойдёт.

Сейчас "Лейкерс" находятся на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), имея в своем активе 37 побед и 32 поражения.

Напомним, сегодня, 19 марта, "Лейкерс" одержали победу со счётом 136:105 над командой "Атланта Хоукс".

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