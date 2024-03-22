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Никола Йокич возглавляет рейтинг самых ценных игроков НБА

Баскетбол

Баскетболист является единоличным лидером

Никола Йокич возглавляет рейтинг самых ценных игроков НБА

Фото: Fox Trending

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Национальная баскетбольная ассоциация обновила свой рейтинг самых ценных игроков. Лука Дончич делит в нём третье место с Яннисом Адетокунбо, а Никола Йокич продолжает уверенно лидировать.

На этой неделе Никола Йокич провёл очередную отличную игру в победном матче "Денвер Наггетс" с "Миннесотой Тимбервулвз". Двукратный MVP Никола Йокич остаётся фаворитом на завоевание звания в этом году.

До конца регулярного чемпионата осталось 23 дня.

1. Никола Йокич, "Денвер Наггетс"

Статистика сезона: 26,1 очка за игру, 12,3 подбора, 9 передач.

2. Шей Гилджес-Александер, "Оклахома Сити-Тандер"

Статистика сезона: 30,9 очка, 5,6 подбора, 6,4 передачи.

3. Яннис Адетокунбо, "Милуоки Бакс"

Статистика сезона: 30,7 очка, 11,2 подбора, 6,4 передачи.

3. Лука Дончич, "Даллас Маверикс"

Статистика сезона: 34,1 очка за игру, 9 подборов, 9,8 передачи.

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Никола Йокич
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