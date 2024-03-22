Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Никола Йокич возглавляет рейтинг самых ценных игроков НБА
Баскетболист является единоличным лидером
Фото: Fox Trending
Национальная баскетбольная ассоциация обновила свой рейтинг самых ценных игроков. Лука Дончич делит в нём третье место с Яннисом Адетокунбо, а Никола Йокич продолжает уверенно лидировать.
На этой неделе Никола Йокич провёл очередную отличную игру в победном матче "Денвер Наггетс" с "Миннесотой Тимбервулвз". Двукратный MVP Никола Йокич остаётся фаворитом на завоевание звания в этом году.
До конца регулярного чемпионата осталось 23 дня.
1. Никола Йокич, "Денвер Наггетс"
Статистика сезона: 26,1 очка за игру, 12,3 подбора, 9 передач.
2. Шей Гилджес-Александер, "Оклахома Сити-Тандер"
Статистика сезона: 30,9 очка, 5,6 подбора, 6,4 передачи.
3. Яннис Адетокунбо, "Милуоки Бакс"
Статистика сезона: 30,7 очка, 11,2 подбора, 6,4 передачи.
3. Лука Дончич, "Даллас Маверикс"
Статистика сезона: 34,1 очка за игру, 9 подборов, 9,8 передачи.
Популярное сейчас
- Командующий Сухопутных войск ВСУ: Россия может начать новое наступление летом
- Financial Times: США призывают Украину прекратить атаки на российские НПЗ
- Три президента, положительный Блаттер и Додик за Россию: соперник сборной Украины сложнее, чем вы можете вообразить
- Лука Дончич отдал невероятную передачу со своей половины поля
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник