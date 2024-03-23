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Проход Джексона – лучший момент очередного тура НБА. Видео

Баскетбол
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Проход Джексона – лучший момент очередного тура НБА. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 22 на 23 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.

Результаты тура

Пресс-служба соревнований определила ТОП 10 лучших моментов тура. На вершине хит-парада проход форварда "Мемфис" Джарена Джексона в победном матче его коллектива против "Сан-Антонио".

ТОП 10 лучших моментов тура:

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