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Проход Джексона – лучший момент очередного тура НБА. Видео
Умно сыграно
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 22 на 23 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.
Пресс-служба соревнований определила ТОП 10 лучших моментов тура. На вершине хит-парада проход форварда "Мемфис" Джарена Джексона в победном матче его коллектива против "Сан-Антонио".
ТОП 10 лучших моментов тура:
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