  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Форвард Лейкерс провел спарринг с Джаленом Уокером
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Лейкерс провел спарринг с Джаленом Уокером

Баскетбол

Баскетболист так и не сумел прицельно попасть по сопернику

Форвард Лейкерс провел спарринг с Джаленом Уокером

Фото: dailymail.co.uk

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис провёл спарринг с боксёром Джаленом Уокером.

Несмотря на преимущество в росте, размахе рук и весе, звезда "Лейкерс" так и не смог плотно попасть по своему оппоненту. Джален со своей стороны не наносил никаких ударов и просто танцевал вокруг Дэвиса, уклоняясь от каждого его удара.

Напомним, что Джален Уокер готовится к бою против Алехандро Герреро, который состоится 13 апреля.

По теме
yellow-arrow
Украинка Алина Ягупова в составе Валенсии выиграла Кубок Испании по Баскетболу
yellow-arrow
НБА. Нью-Йорк побеждает Бруклин, Сан-Антонио уступает Финикс
yellow-arrow
Лейкерс побили рекорд клуба, который держался почти три десятилетия
Энтони Дэвис
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости