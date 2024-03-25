Форвард Лейкерс провел спарринг с Джаленом Уокером

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис провёл спарринг с боксёром Джаленом Уокером.

Несмотря на преимущество в росте, размахе рук и весе, звезда "Лейкерс" так и не смог плотно попасть по своему оппоненту. Джален со своей стороны не наносил никаких ударов и просто танцевал вокруг Дэвиса, уклоняясь от каждого его удара.

Напомним, что Джален Уокер готовится к бою против Алехандро Герреро, который состоится 13 апреля.