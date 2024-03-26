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Домантас Сабонис установил рекорд НБА по количеству дабл-даблов
Он превзошел рекорд Кевина Лава
Фото: NBC Sports
Состоялся матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором "Сакраменто Кингз" принимал "Филадельфию Сиксерс".
Тяжёлый форвард, один из лидеров "Сакраменто" Домантас Сабонис во время матча смог оформить очередной дабл-дабл в нынешнем сезоне, который стал для него 54-м подряд. Примечательно, что это новый рекорд лиги после слияния Американской и Национальной баскетбольных ассоциаций в 1976 году.
Отметим, что ранее достижение принадлежало тяжёлому форварду Кевину Лаву, который, будучи игроком "Миннесоты Тимбервулвз", в сезоне-2010/2011 оформил 53 дабл-дабла подряд.
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