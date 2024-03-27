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Леброн Джеймс: Мне нужно быть очень осторожным со своей лодыжкой, чтобы добраться до плей-офф

Баскетбол

Баскетболист восстанавливается от травмы

Леброн Джеймс: Мне нужно быть очень осторожным со своей лодыжкой, чтобы добраться до плей-офф

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс объяснил, что он уделяет повышенное внимание травме лодыжки и процессу выздоровления.

"Мне нужно быть очень осторожным и действовать предельно продуманно в том, как я проведу оставшуюся часть сезона со своей лодыжкой, чтобы добраться до плей-офф. Что бы ни ждало нас впереди", — приводит слова Леброна Джеймса портал Lakers Nation.

Напомним, перед игрой с "Милуоки Бакс" стало известно, что Леброн Джеймс был вынужден сняться с матча ввиду плохого состояния из-за болей в правой лодыжке.

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