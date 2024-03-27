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Энтони Дэвис сыграл в 96 из последних 100 матчей Лейкерс

Баскетбол

В последнем матче Лейкерс одержали победу

Энтони Дэвис сыграл в 96 из последних 100 матчей Лейкерс

Фото: Los Angeles Times

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис принял участие во встрече с "Милуоки Бакс" (128:124 ОТ). Эта игра стала 96-й из последних 100 матчей команды из Лос-Анджелеса, в которой Дэвис выходил на паркет.

В этом матче один из лидеров "озёрников" провёл на площадке 52 минуты игрового времени, что является первым показателем среди всех игроков франшизы со времён легендарного Коби Брайанта в 2012-м. За это время Дэвис оформил дабл-дабл из 34 очков и 23 передач.

Стоит отметить, что для "Лейкерс" эта победа стала четвёртой подряд, клуб из Лос-Анджелеса ведёт борьбу за попадание в плей-ин.

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