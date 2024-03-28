НБА. Хьюстон одержал 10-ю победу подряд, Бруклин в овертайме обыграл Вашингтон

Сегодня, 28 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей.

Все результаты игрового дня НБА 28 марта

"Вашингтон Уизардс" — "Бруклин Нетс" — 119:122 (ОТ)

"Шарлотт Хорнетс" — "Кливленд Кавальерс" — 118:111

"Орландо Мэджик" — "Голден Стэйт Уорриорз" — 93:101

"Филадельфия Сиксерс" — "Лос-Анджелес Клипперс" — 107:108

"Атланта Хоукс" — "Портленд Трэйл Блэйзерс" — 120:106

"Торонто Рэпторс" — "Нью-Йорк Никс" — 101:145

"Миннесота Тимбервулвз" — "Детройт Пистонс" — 106:91

"Мимфис Гриззлиз" — "Лос-Анджелес Лейкерс" — 124:136

"Чикаго Буллз" — "Индиана Пэйсерс" — 125:99

"Оклахома-Сити Тандер" — "Хьюстон Рокетс" — 126:132 (ОТ)

"Юта Джаз" — "Сан-Антонио Спёрс" — 111:118

"Денвер Наггетс" — "Финикс Санз" — 97:104

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру защитника "Бруклина" Кэма Томаса. На его счету 38 очков, два подбора и семь результативных передачи. Также стоит упомянуть защитника "Вашингтона" Джордана Пула. Он набрал 38 очков, совершил семь подборов и отдал восемь передач.

В паралельном матче встретилась "Оклахома-Сити Тандер" и "Хьюстон Рокетс". Гости одержали победу со счётом 132:126 (ОТ) в овертайме. Самым результативным игроком матча стал защитник "Хьюстона" Джейлен Грин. На его счету 37 очков, девять подборов и семь результативных передач. После 72 матчей "Хьюстон" занимает 11-е место в Западной конференции с 37 победами и 35 поражениями.