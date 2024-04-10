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Бостон стал автором уникального достижения в НБА
Ранее подобного никому не удавалось сделать
10 апреля завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором "Милуоки Бакс" принимал "Бостон Селтикс". Игра завершилась со счётом 104:91 в пользу домашней команды.
Игроки "Бостона" за всю встречу ни разу не выходили на линию штрафных, став таким образом первым коллективом в истории лиги без единой штрафной попытки за матч.
Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Патрик Беверли, набравший 20 очков (8 из 13 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые), 10 подборов и три результативные передачи.
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