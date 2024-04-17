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Крис Пол повторил свой антирекорд в НБА
Баскетболист впервые с 2010 года не сыграет в плей-офф НБА
Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Крис Пол впервые за 14 лет не сыграет в основной сетке плей-офф.
Напомним, "Голден Стэйт" закончил борьбу в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации, потерпев поражения в матче плей-ин с "Сакраменто Кингз" (94:118).
Пол в этой игре набрал три очка, к которым добавил один подбор и две результативные передачи. В общей сложности в этом сезоне НБА Крис набирал 9,1 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 6,7 передачи.
Отметим, что "Сакраменто" за выход в основной раунд плей-офф поборется с "Нью-Орлеан Пеликанс", который проиграл "Лос-Анджелес Лейкерс".
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