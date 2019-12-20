Блашко: Сегодня получилась хорошая гонка

Украинская биатлонистка Дарья Блашко в интервью UA:Перший прокомментировала свое выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Анси, где она показала 30-й результат.

"Сегодня получилась хорошая гонка! Обидно, конечно, за штраф, но ошибка небольшая - думаю, все исправимо. Просто не хватило немного внимательности и концентрации. Ходом я довольна - относительно предыдущих гонок, сегодня нормально (улыбается)! Самочувствие получше!Считаю, лыжи были хорошие, хоть и трасса такая... - вода, очень мокро. Были, конечно, некоторые моменты на спусках, но это наше - внутреннее, поговорим об этом с сервисменами. В целом, я довольна лыжами и очень благодарна им за работу.

Да, волнение есть - это немножко сковывает, поскольку я все никак не могу найти себя (улыбается). Девчонки, которые давно уже бегают, здесь как рыба в воде, а я еще не настолько хорошо себя чувствую. Нужно бегать, нужно привыкать. Просто должно пройти какое-то время и, думаю, все будет хорошо!"