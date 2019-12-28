Лаура Дальмайер: Сегодня я прощаюсь с миром биатлона

Немецкая биатлонистка, олимпийская чемпионка, многократный победитель и призер этапов Кубка мира, чемпионатов мира и Европы Лаура Дальмайер прокомментировала сегодняшнюю Рождественскую гонку и попрощалась с болельщиками.

"Сегодня я попрощаюсь с миром биатлона на арене Шальке. Я жду этого события, это особая гонка для меня. Я сделаю все возможное, чтобы пробежать ее идеально. Но не важно, выиграю или нет, будет замечательно быть там, перед болельщиками последний раз" - сказала Лаура.

Напомним, что сегодня вечером стартует Рождественская гонка звезд мирового биатлона.