Блашко может пропустить этап Кубка мира в Оберхофе

Тренер сборной Украины Валерий Лесников сообщил, что из-за проблем со здоровьем Дарья Блашко на ближайшем этапе Кубка мира в Оберхофе точно не выступит в спринте. Таким образом, украинка автоматически пропустит и масс-старт, поскольку в общем зачете Кубка мира стоит за пределами топ-25.

"Она не очень хорошо себя чувствовала на сборе в австрийском Хохфильцене. Были проблемы с горлом, беспокоил насморк. Ничего серьезного, но лучше поберечь спортсменку

Похоже, что Даша Блашко пропустит весь этап. Но главный старт сезона – это чемпионат мира. Не хотим рисковать, потому что имеем горький опыт предыдущих лет", - отметил Лесников.

Дарья Блашко в общем зачете Кубка мира занимает 36-е место. На последнем этапе Кубка мира в Анси натурализованная украинка в гонке преследования впервые попала в топ-20, заняв 17-е место.