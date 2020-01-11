Елена Пидгрушная: По сравнению со спринтом, сегодня я бежала

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная прокомментировала результаты эстафетной гонки в рамках проведения четвертого этапа Кубка мира 2019/2020 в немецком Оберхофе. Ее слова цитирует UA-Перший:

"Оберхоф в принципе тяжелая трасса. Она не меняется. Кстати, сегодня спасибо организаторам, что изменили круг. Вчера после дождя один круг подморозило, там был просто каток. Было очень опасно.

После первого круга на тренировке кто оказывался на заборе, а кто в дереве. Слава Богу, что изменили круг. По сравнению со спринтом, сегодня я бежала. Можно было бороться, пульс и дыхание были абсолютно нормальными.

Немного не достала Хекки, слишком большой разрыв был. Но все равно было намного лучше, чем в спринте", - сказала Пидгрушная.

Напомним, что украинские девушки заняли 6 место в эстафетной гонке.