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Юрай Санитра: Вот за что мы любим биатлон - он непредсказуем

Биатлон
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Комментарий наставника сборной Украины

Юрай Санитра: Вот за что мы любим биатлон - он непредсказуем
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал результаты эстафетной гонки в Оберхофе. Его слова цитирует UA-Перший:

"Вот, за что мы любим биатлон - он непредсказуем! Может, кому-то не понравилось наше выступление сегодня, но мне Тищенко даже понравился на первом этапе. Он не боялся и физически хорошо был готов! И у такого стрелка, как он, бывают неудачи - он попал в порыв, не справился с ветром и ошибся. Антон Дудченко в своей первой эстафете на уровне Кубка мира отработал очень хорошо, особенно на стрельбе, ведь сегодня на огневых было очень трудно - ветер постоянно менялся. В конце был шанс попасть в ТОП-6 и, если бы кто-то сказал об этом в начале гонки, я бы не поверил. Сейчас скажу, что 10 место с этим "экспериментальным" составом - очень хорошо! Значит, мы можем бороться, надо продолжать готовиться.

Да, Дима Пидручный уже здесь. Он немного восстановился, посмотрим, как он будет бежать завтра без тренировок. Условия такие, что и Дима, и Артем могут быть в масс-старте достаточно высоко" - сказал тренер.

Напомним, что женская сборная Украины заняла шестое место в эстафетной гонке.

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В статье: Юрай Санитра Кубок мира по биатлону 2019-2020
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