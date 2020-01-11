Юрай Санитра: Вот за что мы любим биатлон - он непредсказуем

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал результаты эстафетной гонки в Оберхофе. Его слова цитирует UA-Перший:

"Вот, за что мы любим биатлон - он непредсказуем! Может, кому-то не понравилось наше выступление сегодня, но мне Тищенко даже понравился на первом этапе. Он не боялся и физически хорошо был готов! И у такого стрелка, как он, бывают неудачи - он попал в порыв, не справился с ветром и ошибся. Антон Дудченко в своей первой эстафете на уровне Кубка мира отработал очень хорошо, особенно на стрельбе, ведь сегодня на огневых было очень трудно - ветер постоянно менялся. В конце был шанс попасть в ТОП-6 и, если бы кто-то сказал об этом в начале гонки, я бы не поверил. Сейчас скажу, что 10 место с этим "экспериментальным" составом - очень хорошо! Значит, мы можем бороться, надо продолжать готовиться.

Да, Дима Пидручный уже здесь. Он немного восстановился, посмотрим, как он будет бежать завтра без тренировок. Условия такие, что и Дима, и Артем могут быть в масс-старте достаточно высоко" - сказал тренер.

Напомним, что женская сборная Украины заняла шестое место в эстафетной гонке.