Пидручный: В некоторой степени мне повезло

Дмитрий Пидручный в эфире UA:Перший прокомментировал прошедший спринт в Рупольдинге.

О хорошей стрельбе

"Ветра сегодня вообще не было. Здесь просто такой специфический подход к трассе и трудно было приспособиться к нему. Будто бы и со спуска, но он не тайком уже и легкий и на нем надо усердно работать. Я думаю, что из-за этого многие люди посыпались, поскольку стоя было достаточно трудно стрелять и насколько я заметил, даже у меня четвертый выстрел закрылся габаритом и я даже его отметил, как промах. Только переходя на следующую мишень я только увидел, что четвертый клапан закрыт. В некоторой степени мне повезло".

О своей форме

"У меня был не самый лучший физический положение - не пик формы, но бежал неплохо и по результатам я прошел на своем хорошем уровне и на уровне со многими лидерами мирового биатлона".

О промахе в спринте

"Если ты не Йоханнес Бе, то трудно что-то сделать. Есть несколько уникумов, которые могут заезжать в Топ-6 или в Топ-3, а Йоханнес позволяет себе выигрывать".