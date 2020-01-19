Рупольдинг. Гонка преследования. Вита Семеренко финиширует в ТОП 10, Экхофф первая

Сегодня в немецком Рупольдинге рамках 5 этапа Кубка мира по биатлону 2019/2020 состоялась гонка преследования у женщин.

Победу одержала норвежка Тирил Экхофф, второй стала представительница Словакии Паулина Фиалкова, бронза у шведки Ханны Эберг.

Что касается украинок, то выше среди наших оказалась Вита Семеренко, которая с отсутствием промахов стала восьмой, далее расположилась Валя Семеренко с 1 неточным выстрелом, а хуже всех выступила Юлия Джима, которая допустила 7 промахов и не сумела финишировать. Елена Пидгрушная в гонке не стартовала.

Кубок мира. Рупольдинг. Германия

Гонка преследования

Женщины

1.Тирил Экхофф (0 + 0 + 1 + 0)

2. Паулина Фиалкова (1 + 0 + 0 + 1) (+46,3с.)

3. Ханна Оберг (0 + 1 + 0 + 1) (+55,1с.)

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8. Вита Семеренко (0 + 0 + 0 + 0) (1.13,1с.)

18. Валя Семеренко (0 + 0 + 1 + 0) (2.03,1с.)

DNF. Юлия Джима (0 + 2 + 2 + 3)

DNS. Елена Пидгрушная