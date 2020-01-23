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Подручный После Рупольдинге я работал с физиотерапевтами и врачом

Биатлон
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Украинский биатлонист прокомментировал прошедшую индивидуальную гонку в Паклюке

Подручный После Рупольдинге я работал с физиотерапевтами и врачом
Новина українською

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал в эфире UA: Перший прошедшую индивидуальную гонку шестого этапа Кубка мира в Поклюке.

"На первой индивидуалке гонке соперники давали больше шансов, а сейчас у меня со стрельбой были проблемы, поскольку два промаха были лишними. Но в общем, более или менее доволен гонкой.

После Рупольдинга я работал с физиотерапевтами, врачом, ибо были проблемы с ногами и спиной. Сейчас на гонке это давалось в знаки и не совсем хорошо бежалось, но гораздо лучше, чем в Рупольдинге, где настолько все болело даже не мог стрелять. Сейчас было легче, но не идеально".

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В статье: Дмитрий Пидручный индивиду
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Источник:
XSport.ua
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