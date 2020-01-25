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Меркушина и Пидручный финишируют пятыми в одиночной смешанной эстафете
Неудача для наших спортсменов
Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной и Дмитрия Пидручного заняла 5 место в одиночной смешанной эстафете на шестом этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
Победу одержала сборная Франции, серебро в Эстонии, бронза у команды Австрии.
Дмитрий Пидручный отправился на дистанцию. Первый круг украинец прошел в группе лидеров, стрельбу лежа отработал чисто, хорошо держался ходом, на стойке отстрелял также на отлично и передал эстафету первым.
Анастасия Меркушина по первому кругу также хорошо держалась, но на лежке отработала с одним штрафным кругом и отбросила нашу команду очень далеко. Дальше не быстрый ход ногами, чистый второй рубеж и передача эстафеты на 12 позиции с отставанием 36,1с.
Дмитрий Пидручный ногами много отыграть не сумел, на лежке выстрелил чисто, ходом шел неплохо, отыгрывая считанные секунды у соперников, на стойке отработал быстро и точно, отправив на последний этап свою партнершу из 5 места с отставанием в 26 секунд.
Анастасия Меркушина начала работать в группе, держась ходом неподалеку ТОП 3. На лежке украинка отработала с нулем, приблизившись к соперникам на расстояние 15 секунд. Далее Настя бежала медленно и многовато проигрывала соперницам, стойку отстреляла с одним промахом, промазав последним выстрелом и привезла Украину на 5 место.
Кубок мира. Поклюка
Одиночная смешанная эстафета
1. Франция
2. Эстония (+ 5,9с.)
3. Австрия (+ 12,1с.)
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5. Украина (+28,8с.)
Дмитрий Пидручный
Анастасия Меркушина