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Меркушина и Пидручный финишируют пятыми в одиночной смешанной эстафете

Биатлон
(2 голосов)

Неудача для наших спортсменов

Меркушина и Пидручный финишируют пятыми в одиночной смешанной эстафете
UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной и Дмитрия Пидручного заняла 5 место в одиночной смешанной эстафете на шестом этапа Кубка мира в словенской Поклюке.

Победу одержала сборная Франции, серебро в Эстонии, бронза у команды Австрии.

Дмитрий Пидручный отправился на дистанцию. Первый круг украинец прошел в группе лидеров, стрельбу лежа отработал чисто, хорошо держался ходом, на стойке отстрелял также на отлично и передал эстафету первым.

Анастасия Меркушина по первому кругу также хорошо держалась, но на лежке отработала с одним штрафным кругом и отбросила нашу команду очень далеко. Дальше не быстрый ход ногами, чистый второй рубеж и передача эстафеты на 12 позиции с отставанием 36,1с.

Дмитрий Пидручный ногами много отыграть не сумел, на лежке выстрелил чисто, ходом шел неплохо, отыгрывая считанные секунды у соперников, на стойке отработал быстро и точно, отправив на последний этап свою партнершу из 5 места с отставанием в 26 секунд.

Анастасия Меркушина начала работать в группе, держась ходом неподалеку ТОП 3. На лежке украинка отработала с нулем, приблизившись к соперникам на расстояние 15 секунд. Далее Настя бежала медленно и многовато проигрывала соперницам, стойку отстреляла с одним промахом, промазав последним выстрелом и привезла Украину на 5 место.

Кубок мира. Поклюка

Одиночная смешанная эстафета

1. Франция

2. Эстония (+ 5,9с.)

3. Австрия (+ 12,1с.)

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5. Украина (+28,8с.)

Дмитрий Пидручный

Анастасия Меркушина

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В статье: Анастасия Меркушина Дмитрий Пидручный Кубок мира по биатлону
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