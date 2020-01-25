Пидгрушная завозит сборную Украины в ТОП 10 классической смешанной эстафеты

Сборная Украины по биатлону неудачно выступает в классической смешанной эстафете на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке, заняв 10 место.

Победу одержали французы, вторыми стали представители Норвегии, бронзовые награды у немцев.

Артем Тищенко на первом круге держался в группе преследования. Лежку украинец отработал чисто, выйдя седьмым с отставанием в шесть секунд. Далее Артем катастрофически отставал ходом от соперников и держался далеко от лидеров. Стойку он сработал с одним дополнительным патроном, пешком прошел последний круг и передал эстафету на 19 позиции с отставанием в 1 минуту 45 секунд, став ходом одним из худших. Оценка Тищенко за первый этап пошла в минусы.

Артем Прима начал свой этап в средней скорости. Отыграть по позициям он ничего не сумел, но и не отстал. Лежку украинец отработал с тремя дополнительными патронами, чудом избежав штрафного круга. Далее еще один круг в среднем темпе, огневой рубеж с одним дополнительным патроном и передача эстафеты на 14 позиции с отставанием в 2 минуты 48 секунд.

Юлия Джима начала свой этап неплохо, отыграв по ходу две позиции. Но на лежке снова три дополнительных и снова проигрыш по позициям и времени, которое перевалило уже за три минуты. По второму кругу Джиме удалось несколько отыграть, но по секундам приблизиться было не суждено. Стрельба стоя с еще одним промахом и передача эстафеты на 12 месте с отставанием в 3 минуты 13 секунд.

Елена Пидгрушная свой этап начала неплохо ходом и отстреляв на первом огневом рубеже чисто сумела поднять команду на 10 позицию. Отличный второй огневой рубеж и финальное 10 место подытожили субботний соревновательный день для украинских спортсменов.

Кубок мира. смешанная эстафета

Поклюка

1.Франция

2. Норвегия (+40,6с.)

3. Германия (+1.01,4с.)

.

.

.

15. Украина (+3.30,8с.)

Артем Тищенко (0 + 0, 0 + 1) (+ 1.45,0с.)

Артем Прима (0 + 3, 0 + 1) (+ 2.48,4с.)

Юлия Джима (0 + 3, 0 + 1) (+ 3.13,2с.)

Елена Пидгрушная (0 + 0, 0 + 0)