Пидгрушная – четвертая в спринте на ЧМ в Антхольце

Пидгрушная после медленного разгона и промаха на лежке в промежуточном протоколе занимала лишь 39-е место. На стойке капитан сборной Украины закрыла все мишени и убежала на финальный круг на 6-й позиции в 26 секундах от подиума. Елена включила максимальные обороты и едва ли не запрыгнула в топ-3! К сожалению, Пидгрушной не хватило каких-то 100-200 метров, чтобы превзойти график чешки Луции Харватовой.

У Виты Семеренко все получилось на стрельбище, но вот ход на лыжне категорически не соответствовал статусу претендентки на медаль. С двумя нулями Семеренко перед последним кругом шла 5-й в 10 секундах от третьего места – а на финише Вита оказалась лишь 11-й.

Юлия Джима свои перспективы в гонке перечеркнула после двух кругов штрафа на лежке. Валя Семеренко идеально отработала лежку (5-й график, +9,4), но дважды ошиблась на стойке и провалила финальный круг.

Битва за золото выдалась невероятно драматичной. С идеальной стрельбой Сьюзан Данкли за 1,4 км до финиша везла Марте Олсбю-Ройселанд комфортные 12 секунд, но на заключительном отрезке спринта американка «встала» на ногах и мгновенно растеряла свое преимущество. Олсбю-Ройселанд завоевала первое личное золото на таком уровне и стала шестикратной чемпионкой мира.

Главным сюрпризом спринта стало фиаско Тириль Экхофф – норвежка не закрыла шесть мишеней и заняла 58-е место. Доротея Вирер, несмотря на два промаха, стала 7-й и резко повысила свои шансы в борьбе за Большой хрустальный глобус.

Чемпионат мира в Антхольце. Женщины. Результаты спринта:

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия, 0+1) 21:13,1

2. Сьюзан Данкли (США, 0+0) +6,8

3. Люция Харватова (Чехия, 1+0) +21,3

4. Елена Пидгрушная (Украина, 1+0) +25,6

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Вита Семеренко (Украина, 0+0) +46,4

Юлия Джима (Украина, 2+0) +1:05,4

Валя Семеренко (Украина, 0+2) +1:31,3