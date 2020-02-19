Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ-2020

Свое 12-е золото на чемпионатах мира Мартен Фуркад оформил не без нотки драматизма. Француз на финальной стрельбе ошибся последним выстрелом и подарил Йоханнесу Бё шанс на камбэк. Норвежцу для победы в гонке достаточно была закрыть пять мишеней на финальной стойке, но действующий обладатель Кубка мира с этой задачей не справился и довольствовался серебром.

Фуркад по количеству побед на чемпионатах мира догнал Магдалену Нойнер и Эмиля Хегле Свендсена. Впереди остается только 20-кратный чемпион мира Оле-Эйнар Бьорндален.

Хорошим бонусом к золоту чемпионата мира для Фуркада стал Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок. Француз в четвертый раз в карьере и впервые с 2017 года выиграл эту дисциплину.

Бронзу в индивидуальной гонке сенсационно завоевал Доминик Ландертингер, который в последний раз брал личную медаль на чемпионате мира в 2016 году. Австриец на финальном круге отыграл у Якова Фака почти 20 секунд.

Украинцы в предпоследней личной гонке ЧМ-2020 ничем не удивили, синхронно заняв позиции за пределами топ-30.

Чемпионат мира в Антхольце. Мужчины. Результаты индивидуальной гонки:

1. Мартен Фуркад (Франция, 0+0+0+1) 49:43,1

2. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия, 1+0+0+1) +57,0

3. Доминик Ландертингер (Австрия, 0+0+0+1) +1:22,1

...

31. Сергей Семенов (Украина, 2+1+1+0) +5:14,3

36. Артем Прима (Украина, 0+1+2+1) +5:34,1

44. Руслан Ткаленко (Украина, 2+0+1+1) +6:29,9

68. Антон Дудченко (Украина, 1+1+0+2) +8:11,1