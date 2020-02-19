  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Фуркад в Антхольце переписал историю биатлона
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фуркад в Антхольце переписал историю биатлона

Биатлон
(4 голосов)

Громкий рекорд от титулованного француза.

Фуркад в Антхольце переписал историю биатлона
Новина українською

Несколько минут назад Мартен Фуркад официально стал победителем чемпионата мира в Антхольце в индивидуальной гонке, опередив на 57 секунд норвежца Йоханнеса Бё.

Таким образом, француз стал единственным в истории четырехкратным чемпионом мира в индивидуальных гонках. Ранее Фуркад выигрывал эту дисциплину в 2013, 2015 и 2016 годах.

Фуркад оставил позади трех трехкратных чемпионов мира в индивидуальных гонках – советских биатлонистов Владимира Меланина и Александра Тихонова, а также финна Хейкки Иколу.

Сегодняшняя медаль в Антхольце стала для Мартена Фуркада 27-й на чемпионатах мира (12-10-5). По этому показателю француза опережает только Оле-Эйнар Бьорндален (20-14-11, 45 медалей).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мартен Фуркад Кубок мира по биатлону 2019-2020 ЧМ-2020 по биатлону
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...