Фуркад в Антхольце переписал историю биатлона

Несколько минут назад Мартен Фуркад официально стал победителем чемпионата мира в Антхольце в индивидуальной гонке, опередив на 57 секунд норвежца Йоханнеса Бё.

Таким образом, француз стал единственным в истории четырехкратным чемпионом мира в индивидуальных гонках. Ранее Фуркад выигрывал эту дисциплину в 2013, 2015 и 2016 годах.

Фуркад оставил позади трех трехкратных чемпионов мира в индивидуальных гонках – советских биатлонистов Владимира Меланина и Александра Тихонова, а также финна Хейкки Иколу.

Сегодняшняя медаль в Антхольце стала для Мартена Фуркада 27-й на чемпионатах мира (12-10-5). По этому показателю француза опережает только Оле-Эйнар Бьорндален (20-14-11, 45 медалей).