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Антхольц. Эстафета. Франция побеждает в гонке, украинцы двенадцатые

Биатлон
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Результаты мужской эстафеты

Антхольц. Эстафета. Франция побеждает в гонке, украинцы двенадцатые
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 февраля в итальянском Антхольце в рамках Чемпионата мира состоялась мужская эстафетная гонка.

Победу одержали представители Франции, вторыми стали норвежцы, бронза у биатлонистов из Германии. Украинцы в гонке выступили неудачно, в итоге заняв низкое 12 место.

Артем Прима начал гонку в хорошем темпе и в общей группе прибыл на первый огневой рубеж. На лежке украинец отработал с шести, уйдя на дистанцию ​​на 6 позиции с отставанием в 12 секунд. Второй круг наш спортсмен провел со средним ходом, на стойке отстрелялся чисто, вышел третьим с отставанием в 13 секунд. Последний отрезок дистанции наш спортсмен прошел очень неплохо, передав эстафету на 4 месте и проигрывая 19,2 секунды.

Сергей Семенов начал свой этап вместе с итальянцем Томасом Бормолини, держась у того за спиной. На лежке наш спортсмен сумел отработать с семи, пойдя на дистанцию ​​на 4 месте с отставанием в 29 секунд. По второму кругу Семенов прошел с довольно неплохой для себя скоростью, много не проиграв лидерам. Стойку Сергей провалил, заработав для нашей команды круг штрафа. Итоговая 13 позиция на передаче эстафеты с отставанием в 1 минуту 46 секунд. Ужаснй последний круг от украинца.

От Руслана Ткаленко высоких скоростей мы не ожидали. Все наши надежды были на чистую стрельбу. На лежке он сработал из шести, на стойке настрелял еще один круг штрафа и передал эстафетную палочку на 13 месте.

Дмитрий Пидручный на своем этапе контактной борьбы почти не имел. Отработав на лежке из семи, на стойке - так же, он сумел в итоге поднять нашу команду на 12 место.

Чемпионат мира. Антхольц

Эстафета

Мужчины

1. Франция

2. Норвегия (+21,5)

3. Германия (+36,2с.)

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12. Украина (+3.52,5с.)

Артем Прима (0 + 1, 0 + 0)

Сергей Семенов (0 + 2, 1 + 3)

Руслан Ткаленко (0 + 1, 1 + 3)

Дмитрий Пидручный (0 + 2, 0 + 2)

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В статье: Сергей Семенов биатлон Артем Прима Дмитрий Пидручный
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