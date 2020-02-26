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Сборная Украины огласила состав на смешанную эстафету

Биатлон
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Пидгрушная пропустит эту гонку

Сборная Украины огласила состав на смешанную эстафету
Новина українською

Тренерский штаб сборной Украины определился с составом команд на гонки второго дня соревнований Открытого чемпионата Европы, который состоится завтра, 27 февраля в Раубичах.

В сингл-миксте стартовать Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко, а в смешанной эстафете - Юлия Джима, Валентина Семеренко, Дмитрий Подручный и Артем Прима.

Вице-чемпионка европейского первенства Елена Пидгрушная сегодня покинет расположение сборной и на несколько дней поедет домой. Об этом сообщил тренер женской команды Валерий Лесников. Капитан вернется в Минск перед отлетом в Чехию, где состоится седьмой этап Кубка мира.

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В статье: сборная Украины по биатлону
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