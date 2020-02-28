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Сборная Украины объявила составы на спринты Чемпионата Европы в Раубичах
Без Пидручного и Примы, но с Джимой и Семеренко
Сборная Украины по биатлону объявила стартовые составы на спринтерские гонки чемпионата Европы в белорусских Раубичах.
29 февраля в 11:30 на старт выйдут мужчины. Нашу страну в этой гонке представят:
3. Руслан Ткаленко
61. Антон Дудченко
102. Сергей Семенов
111. Богдан Цымбал
В 14:30 на старт выйдут женщины. Там за нашу команду бежать:
5. Валя Семеренко
33. Юлия Журавок
35. Анастасия Меркушина
66. Вита Семеренко
91. Юлия Джима
105. Дарья Блашко
За результатами гонок вы сможете наблюдать на нашем сайте.
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