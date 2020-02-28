Сборная Украины объявила составы на спринты Чемпионата Европы в Раубичах

Сборная Украины по биатлону объявила стартовые составы на спринтерские гонки чемпионата Европы в белорусских Раубичах.

29 февраля в 11:30 на старт выйдут мужчины. Нашу страну в этой гонке представят:

3. Руслан Ткаленко

61. Антон Дудченко

102. Сергей Семенов

111. Богдан Цымбал

В 14:30 на старт выйдут женщины. Там за нашу команду бежать:

5. Валя Семеренко

33. Юлия Журавок

35. Анастасия Меркушина

66. Вита Семеренко

91. Юлия Джима

105. Дарья Блашко

За результатами гонок вы сможете наблюдать на нашем сайте.