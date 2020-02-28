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Сборная Украины объявила составы на спринты Чемпионата Европы в Раубичах

Биатлон
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Без Пидручного и Примы, но с Джимой и Семеренко

Сборная Украины объявила составы на спринты Чемпионата Европы в Раубичах
UA-Футбол
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Сборная Украины по биатлону объявила стартовые составы на спринтерские гонки чемпионата Европы в белорусских Раубичах.

29 февраля в 11:30 на старт выйдут мужчины. Нашу страну в этой гонке представят:

3. Руслан Ткаленко

61. Антон Дудченко

102. Сергей Семенов

111. Богдан Цымбал

В 14:30 на старт выйдут женщины. Там за нашу команду бежать:

5. Валя Семеренко

33. Юлия Журавок

35. Анастасия Меркушина

66. Вита Семеренко

91. Юлия Джима

105. Дарья Блашко

За результатами гонок вы сможете наблюдать на нашем сайте.

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В статье: сборная Украины по биатлону
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