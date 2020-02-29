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Проведение этапа Кубка мира в Нове Место может быть отменено через коронавирус

Биатлон
(2 голосов)

Болезнь уже и там?

Проведение этапа Кубка мира в Нове Место может быть отменено через коронавирус
UA-Футбол
Новина українською

С 5 по 8 марта в чешском Нове Место должен пройти седьмой этап Кубка мира по биатлону. Однако, на данный момент есть опасения, что соревнования могут быть отменены.

Все потому, что в одной из местных больниц госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус. Недавно он вернулся из Италии. Пока диагноз официально не подтвержден, мэр населенного пункта сообщил, что окончательное решение будет принято на следующей неделе.

Высшее руководство Чехии настаивает на обсуждении проведения этапа, поскольку болельщики из многих стран, в том числе с Италии могут посетить мероприятие.

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В статье: биатлон Кубок мира по биатлону
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