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Сборная Украины определилась с составом на эстафету в Нове Место
Гонка пройдет 7 марта
Тренерский штаб женской сборной Украины определился с составом команды на эстафету, которая пройдет в рамках 7-го этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место.
Среди украинок побегут:
1 – Анастасия Меркушина
2 – Юлия Джима
3 – Валентина Семеренко
4 – Елена Пидгрушная
Напомним, что женская эстафета в Нове Место пройдет 7-го марта. Начало – в 15:00.
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