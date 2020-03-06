Сборная Украины определилась с составом на эстафету в Нове Место

Тренерский штаб женской сборной Украины определился с составом команды на эстафету, которая пройдет в рамках 7-го этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место.

Среди украинок побегут:

1 – Анастасия Меркушина

2 – Юлия Джима

3 – Валентина Семеренко

4 – Елена Пидгрушная

Напомним, что женская эстафета в Нове Место пройдет 7-го марта. Начало – в 15:00.