Мужская сборная Украины - серебряный призер эстафетной гонки в чешском Нове Место

Мужская сборная Украины по биатлону занимает 2 место в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове Место.

Победу одержали представители Норвегии, вторыми стали наши спортсмены, бронза у представителей Швеции.

Артем Прима прекрасно начал эстафету. Даже использовав на стойке два дополнительных патрона, наш биатлонист за счет мощной скорости сумел передать эстафету на четвертой позиции.

Сергей Семенов также неплохо шел ногами по дистанции. Использовав на двух рубежах один дополнительный патрон, он передал палочку своему партнеру на 3 месте с совсем небольшим отставанием.

Руслан Ткаленко выступил сегодня также замечательно. Да, лыжным ходом он не отличился, но хорошая работа на огневых рубежах позволила ему отправить на дистанцию ​​нашего финишера в группе преследователей норвежцев.

Наш капитан Дмитрий Пидручный по первому кругу мега скорость не включал, понимая всю важность каждого выстрела. Отработав на ноль лежку, наш спортсмен сумел достать ближайших оппонентов (среди которых был и немец Доль) и подошел к стойке в общей группе. С одним дополнительным патроном Дмитрий закрыл все мишени и на последнем круге просто разорвал шведского и российского биатлонистов.

Кубок мира. Нове Место. эстафета

Мужчины

1. Норвегия (0 + 5)

2. Украина (0 + 5) (+ 38,5с.)

Артем Прима (0 + 0, 0 + 2) (+ 13,8с.)

Сергей Семенов (0 + 1, 0 + 0) (+ 8,3с.)

Руслан Ткаленко (0 + 1, 0 + 0) (+ 57,8с.)

Дмитрий Подручный (0 + 0, 0 + 1)

3. Швеция (1 + 8) (+ 43,3с.)