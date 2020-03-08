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Юрай Санитра: Все бежали на максимуме своих возможностей

Биатлон
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Комментарий наставника сборной

Юрай Санитра: Все бежали на максимуме своих возможностей
UA-Футбол
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Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал выступление своих подопечных в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в чешском Нове Место.

"У ребят было хорошее выступление. Спасибо всем 4-м, кто сегодня сбежал. Все бежали на пределе своих возможностей. Я очень доволен, что они подтвердили, что вчера были хорошие ногами. Но стрельба была не такой, которую я хотел. А сегодня все стреляли хорошо в тяжелых условиях.

Спасибо сервису, который сегодня и женщинам, и мужчинам подготовил лыжи. Я думаю, что сегодня у нас были лучшие лыжи в мировом пелотоне.

Этот сезон неплохой по результатам для нашей команды, но хотелось бы чаще такого, что у нас получилось сделать сегодня. Я думаю, это будет хорошая мотивация для дальнейшей работы. Как я говорил уже много раз, я хочу сделать хорошую эстафету в Пекин-2022", - сказал Санитра.

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В статье: биатлон сборная Украины по биатлону Юрай Санитра
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