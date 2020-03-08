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Нове Место. Масс старт. Йоханес побеждает снова, Пидручный за шаг от медали
Результаты гонки с массовым стартом
Сегодня, 8 марта гонкой с массовым стартом у мужчин завершился 7 этап Кубка мира по биатлону в Нове Место.
Победу одержал норвежец Йоханнес Бё, серебро у француза Эмильена Жаклена, бронза у немца Арнда Пайфера.
Что касается украинцев, то лучшим среди наших был Дмитрий Пидручный, который до последних метров дистанции боролся за бронзовую награду но уступил немцу Пайферу. Артем Прима также отлично провел гонку, ходом хорошо себя чувствовал, но трижды промахнулся на рубежах и стал 11-м.
Кубок мира. Нове Место. масс старт
Мужчины
1. Йоханнес Бё (1 + 1 + 1 + 0)
2. Эмильен Жаклен (0 + 0 + 0 + 0) (+ 15,1с.)
3. Арнд Пайфер (0 + 0 + 0 + 1) (+ 25,0с.)
4. Дмитрий Пидручный (0 + 1 + 0 + 1) (+ 27,9с.)
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11. Артем Прима (0 + 0 + 2 + 1) (+ 1.08,2с.)
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