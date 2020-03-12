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Этап Кубка мира в Холменколлене не состоится

Биатлон
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Информация пока неофициальная.

Этап Кубка мира в Холменколлене не состоится
Новина українською

Портал Biathlon.com.ua сообщает, что финальный этап Кубка мира в Холменколлене из-за угрозы распространения коронавируса не состоится. На данный момент в IBU еще не приняли окончательное решение по концовке сезона.

Тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра также намекнул, что биатлонисты в Норвегию не поедят.

"По последней информации, которой я располагаю, этап Кубка мира в норвежском Холменколлене не состоится. Международный биатлонный союз ищет варианты, чтобы перенести заключительный этап в другое место", - говорит Санитра.

Предпоследний этап Кубка мира в Контиолахти стартует сегодня спринтом у мужчин.

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В статье: Кубок мира по биатлону 2019-2020 коронавирус
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