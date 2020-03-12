Этап Кубка мира в Холменколлене не состоится

Портал Biathlon.com.ua сообщает, что финальный этап Кубка мира в Холменколлене из-за угрозы распространения коронавируса не состоится. На данный момент в IBU еще не приняли окончательное решение по концовке сезона.

⛔За неофіційною інформацією, яка є у нас, етап Кубка світу в Осло точно не відбудеться, а ось чи буде він перенесений в Контіолахті, чи сезон закінчать достроково - поки невідомо. pic.twitter.com/WdNJ5v1cYt — Biathlon.com.ua (@biathloncomua) March 11, 2020

Тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра также намекнул, что биатлонисты в Норвегию не поедят.

"По последней информации, которой я располагаю, этап Кубка мира в норвежском Холменколлене не состоится. Международный биатлонный союз ищет варианты, чтобы перенести заключительный этап в другое место", - говорит Санитра.

Предпоследний этап Кубка мира в Контиолахти стартует сегодня спринтом у мужчин.