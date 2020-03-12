Этап Кубка мира в Холменколлене официально отменен

Муниципалитет Осло по рекомендации органов здравоохранения решил, что ежегодный этап Кубка мира по биатлону отменяется из-за опасности распространения коронавируса, сообщает официальный сайт этапа в Холменколлене.

Организационный комитет соревнований отмечает, что гонки в Холменколлене не будут перенесены или отложены на неопределенный срок.

В Холменколлене биатлонисты должны были пробежать три личных гонки – спринт, преследование и масс-старт.

Таким образом, сезон 2019-2020 в мировом биатлоне завершится на этой неделе после этапа в Контиолахти (Финляндия).

В общем зачете Кубка мира перед последним этапом сезона лидируют Мартен Фуркад и Доротея Вирер.