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Этап Кубка мира в Холменколлене официально отменен
Сезон завершится в Контиолахти.
Муниципалитет Осло по рекомендации органов здравоохранения решил, что ежегодный этап Кубка мира по биатлону отменяется из-за опасности распространения коронавируса, сообщает официальный сайт этапа в Холменколлене.
Организационный комитет соревнований отмечает, что гонки в Холменколлене не будут перенесены или отложены на неопределенный срок.
В Холменколлене биатлонисты должны были пробежать три личных гонки – спринт, преследование и масс-старт.
Таким образом, сезон 2019-2020 в мировом биатлоне завершится на этой неделе после этапа в Контиолахти (Финляндия).
В общем зачете Кубка мира перед последним этапом сезона лидируют Мартен Фуркад и Доротея Вирер.