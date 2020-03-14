Невероятная заруба Вирер - Экхоф: Кто выиграет Большой хрустальный глобус у женщин

Сегодня, 14 марта в финском Контиолахти состоится заключительная гонка сезона 2019/2020. В 16:45 биатлонистки выйдут на старт женского персьюта. Решение об отмене этапа в Холменколлене и об отмене воскресных смешанных эстафет автоматически сделали сегодняшний день неким подведением итогов сезона.

Но ... Сегодня нас ожидает не просто гонка для статистики. Интересная борьба за Большой хрустальный глобус продолжается у женщин.

Так, итальянская биатлонистка Доротея Вирер и норвежка Тирил Екхоф бороться сегодня за главный трофей сезона. На данный момент с минимальным преимуществом в восемь очков лидирует именно итальянка. У нее 781 зачетный пункт (763 за вычетом худшего результата сезона - 24 места в спринте в Нове Место), а ее конкурентка имеет 755 очков (ее худшим показателем является 59 место в Антхольце, поэтому очки не вычитаются).

Норвежка стартует сегодня с третьей позиции, с отставанием от лидера в 32 секунды, а Доротея пойдет в гонку с 19 места с проигрышем в 1 минуту 19 секунд. Экхоф по итогам гонки нужно финишировать выше Вирер на две позиции, чтобы получить трофей (что по раскладам выглядит вполне реально), а вот Доро должна сотворить почти подвиг, чтобы обогнать свою конкурентку или не отпустить ее дальше чем на 1 место.

Напомним, что текстовую трансляцию гонки вы сможете наблюдать на нашем сайте.