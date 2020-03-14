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Пидручный финишировал на 17 месте в Общем зачете Кубка мира, Прима - двадцать третий

Биатлон
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Украинцы завершили сезон в ТОП 25

Пидручный финишировал на 17 месте в Общем зачете Кубка мира, Прима - двадцать третий
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 14 марта мужской гонкой преследования завершается Кубок мира сезона 2019/2020.

Результаты гонки преследования.

Итак, время подводить итоги сезона. Начнем с украинцев. В Общем зачете Кубка мира выше среди наших расположился Дмитрий Пидручный (366), который стал семнадцатым. Артем Прима (293) финишировал на 23-м месте. Далее следуют Антон Дудченко (58 место, 60 очков), Сергей Семенов (67 место, 34 очка) и Руслан Ткаленко (93 место, 2 очка).

Победу по итогам сезона 2019/2020 получил Йоханнес Бё, который сумел набрать 913 зачетных пунктов и обойти Мартена Фуркада (911). Бронза у еще одного француза Кентена Фийона-Майе (843).

Обладатели Малых хрустальных глобусов в различных дисциплинах:

Спринт: Мартен Фуркад (360)

Гонка преследования: Эмильен Жаклен (232)

Индивидуальная гонка: Мартен Фуркад (174)

Масс старт: Йоханнес Бё (228)

Зачет эстафетных гонок: сборная Норвегии (348)

Зачет смешанных эстафет: сборная Норвегии (307)

Зачет Кубка наций: сборная Норвегии (8192)

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В статье: Мартен Фуркад Артем Прима Дмитрий Пидручный Йоханнес Бе Кубок мира по биатлону 2019-2020
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