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Пидручный финишировал на 17 месте в Общем зачете Кубка мира, Прима - двадцать третий
Украинцы завершили сезон в ТОП 25
Сегодня, 14 марта мужской гонкой преследования завершается Кубок мира сезона 2019/2020.
Результаты гонки преследования.
Итак, время подводить итоги сезона. Начнем с украинцев. В Общем зачете Кубка мира выше среди наших расположился Дмитрий Пидручный (366), который стал семнадцатым. Артем Прима (293) финишировал на 23-м месте. Далее следуют Антон Дудченко (58 место, 60 очков), Сергей Семенов (67 место, 34 очка) и Руслан Ткаленко (93 место, 2 очка).
Победу по итогам сезона 2019/2020 получил Йоханнес Бё, который сумел набрать 913 зачетных пунктов и обойти Мартена Фуркада (911). Бронза у еще одного француза Кентена Фийона-Майе (843).
Обладатели Малых хрустальных глобусов в различных дисциплинах:
Спринт: Мартен Фуркад (360)
Гонка преследования: Эмильен Жаклен (232)
Индивидуальная гонка: Мартен Фуркад (174)
Масс старт: Йоханнес Бё (228)
Зачет эстафетных гонок: сборная Норвегии (348)
Зачет смешанных эстафет: сборная Норвегии (307)
Зачет Кубка наций: сборная Норвегии (8192)