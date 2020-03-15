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Домрачева к Макаряйнен: Спасибо за большие битвы за все эти годы. Фото
Уважение легенд биатлона
Экс-биатлонистка, белоруска Дарья Домрачева после последней гонки в карьере для Кайсы Макаряйнен написала обращение к легендарной финке на своей официальной странице в Instagram:
"СПАСИБО ЗА БОЛЬШИЕ БИТВЫ ЗА ВСЕ ЭТИ ГОДЫ! Было весело и конечно очень трудно бороться с тобой ... Великолепная карьера! Много хороших воспоминаний ... сейчас, когда у тебя будет немного больше свободного времени -
Добро пожаловать в Минск!"
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