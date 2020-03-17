Пять главных итогов сезона в мировом биатлоне

Минувший сезон в большом биатлоне выдался воистину уникальным – имена обладателей Больших хрустальных глобусов мы узнали только на последних метрах заключительных гонок, а сама программа Кубка мира из-за пандемии коронавируса была сокращена с 65 стартов до 60.

Женской сборной Украины пора равняться на мужскую

Впервые с сезона 2003-2004 в списке самых рейтинговых украинцев в общем зачете Кубка мира две первых позиции заняли мужчины – Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Оба завершили сезон с новыми личными рекордами – 17-е и 23-е места соответственно. Это результат единой системы подготовки под руководством одного специалиста. Юрай Санитра за четыре года досконально изучил возможности своих подопечных и заставил командный механизм постоянно двигаться вперед – в прошлом году мы стали свидетелями исторического золота на чемпионате мира, а в этом сезоне получили повторение национального рекорда в эстафете, двух биатлонистов в топ-25 Кубка мира и перспективного дебютанта Антона Дудченко.

Тем временем у женщин процветает индивидуальная подготовка, а при такой ситуации какие могут спросы с Валерия Лесникова, если он полноценно не принимал участие в предсезонной работе основы сборной? О смене поколений президент ФБУ Владимир Брынзак говорит уже ни один год, но и этот процесс невозможен в нынешних условиях. Женской команде давно нужен свой Санитра – тренер, у которого хватит авторитета и опыта, чтобы сплотить вокруг себя коллектив. Женский биатлон в Украине рискует оказаться в глубоком кризисе, и перестраиваться нужно было не сейчас, а сразу же после Олимпиады в Пхенчхане. Карьера олимпийских чемпионок приближается к закату, а достойной замены на горизонте все еще не видно.

Бронза в эстафете на чемпионате мира в Антхольце – это конечно хорошо, но куда красноречивей о нынешнем уровне женской команды говорит тот факт, что в минувшем сезоне украинки всего дважды попадали в цветочную церемонию – серебро Юлии Джимы в индивидуальной гонке в Эстерсунде и четвертое место Елены Пидгрушной в спринте на ЧМ-2020. Умение на опыте собраться на главный старт сезона у девушек осталось, а вот стабильные результаты на дистанции похоже окончательно в прошлом.

Пидручный еще не готов бороться за топ-10 Кубка мира

После грандиозного прорыва на чемпионате мира в Эстерсунде в исполнении Пидручного появилась надежда, что Украина впервые в истории получит своего представителя в топ-10 общего зачета Кубка мира, однако Дмитрий в сезоне 2019-2020 довольствовался минимальным прогрессом, поднявшись с 18-й строки на 17-ю.

Чтобы бороться с биатлонистами калибра Арнда Пайффера, Якова Фака или Ветле-Сьястада Кристиансена, нужна стабильность, а в этом плане у Пидручного все еще есть пробелы. 64-е место в спринте в Эстерсунде и 7 кругов штрафа в преследовании в Рупольдинге – непозволительная роскошь с учетом того, что Дмитрий и так пропустил две гонки.

По сравнению с прошлым сезоном у Пидручного довольно ощутимо упало качество стрельбы (с 86,7% до 83,8), а незначительный прогресс в скорости (+1,6 секунды на 1000 метров относительно лидера на лыжне) не компенсирует потерь на огневых рубежах.

Еще один важный нюанс – у Пидручного после прогресса в прошлом сезоне снова началось падение результатов в преследовании относительно спринта. Из 145 набранных очков в спринте в пасьютах капитан сборной Украины сумел защитить только 82.

Если просуммировать все потери, как раз и набегут те 200 очков, которые в итоговом протоколе Кубка мира отделили Пидручного от борьбы за десятку сильнейших.

Фуркад мог уйти с Глобусом, но помешали свои же

Решение Йоханнеса Бё о пропуске четырех личных гонок на этапах в Оберхофе и Рупольдинге подарило Мартену Фуркаду шанс вернуть Кубок мира в свои руки, и француз был невероятно близок к этой цели.

Двух гегемонов мирового биатлона в битве за Большой хрустальный глобус разделили всего 2 очка, а судьба Кубка мира решилась на последнем огневом рубеже финальной гонки сезона в Контиолахти, когда Бё-младший справился с колоссальным давлением, закрыл все пять мишеней и таки добыл необходимое ему четвертое место.

Свой шанс на титул Фуркад отдал в масс-старте в Нове Место, но роковыми стали не его промахи на стрельбище, а провал французской сервис-бригады, которая выбрала не тот смазочный материал и обрекла спортсменов на мучения на лыжне. При одинаковом количестве кругов штрафа с Йоханнесом Бё Мартен финишировал на 13 позиций ниже и потерял в этой гонке 33 очка. В Контиолахти Фуркад возьмет 114 из 120 возможных очков, однако этого уже не хватит, чтобы удержать желтую майку в своих руках.

Йоханнес Бё в сезоне 2019-2020 только в одной гонке финишировал за пределами топ-5 – Мартен Фуркад должен гордиться тем, что ему до последнего удавалось сохранять интригу в битве с соперником, который моложе, быстрее и голоднее к победам.

Вирер – королева драмы. Она снова выиграла Кубок мира на последнем этапе

Третий сезон кряду до последнего непонятно, кто же возьмет Большой хрустальный глобус у женщин. Еще свеж в памяти невероятный камбэк Кайсы Макаряйнен в противостоянии с Анастасией Кузьминой в Тюмени на финальном этапе сезона 2017-2018, в прошлом году Доротея Вирер в плотной борьбе с Лизой Виттоцци психологически сломила напарницу в финальном спринте сезона и без проблем сохранила добытое преимущество в оставшихся гонках, а в сезоне 2019-2020 Вирер настолько закрутила интригу, что Кубок мира повторно оказался в ее руках только за несколько десятков метров до финишной черты последней гонки сезона!

Сказать, что это было драматично – ничего не сказать. В Контиолахти уже Вирер оказалась на месте Виттоцци, когда в спринте заняла 19-е место и практически растеряла свой отрыв от Тириль Экхофф. В пользу норвежки перед решающим преследованием было все – она стартовала с комфортной третьей позиции, а Вирер была почти в минуте позади. Та же минута разделяла двух претенденток на Глобус и перед финальной стрельбой – Экхофф лидировала в гонке, а Вирер после двух промахов на стойке опустилась на 16-е место.

В тот момент даже в Италии потеряли веру в свою любимицу, но тут нервы не выдержали у Экхофф – Тириль ушла на 450 метров штрафа и покинула огневой рубеж спустя 5 секунд после Вирер, которая ограничилась только одним промахом! На финальном круге Доро зубами вцепилась в быструю норвежку и не позволила ей отыграть необходимое количество позиций.

Магдалена Нойнер, Дарья Домрачева, Кайса Макаряйнен, Тура Бергер, Лаура Дальмайер – никому на протяжении 18 лет не удавалось защитить победу в Кубке мира. А Доротея Вирер смогла. А еще она смогла взять сразу два золота на домашнем чемпионате мира в Антхольце. Доро уже стала легендой, и если через несколько недель она объявит о завершении карьеры, это конечно станет большим разочарованием для болельщиков, но лучшего момента для ухода не придумаешь.

Пропасть между Норвегией и остальным миром увеличивается

В сезоне 2016-2017 Норвегия выиграла всего 6 гонок за сезон и существенно отстала от доминирующих Германии и Франции. С тех пор норвежцы перезагрузились и больше ни разу не покинули первую позицию в медальном зачете Кубка мира, причем количество их побед ежегодно увеличивается – 28% в сезоне 2017-2018 (15 из 56), 42% в сезоне 2018-2019 (28 и 66) и невероятные 53% в минувшем сезоне (32 из 60). Могло быть и больше, если бы Йоханнес Бё в январе не взял декретную паузу в связи с рождением первенца.

У мужчин в топ-15 Кубка мира оказались сразу пять представителей сборной Норвегии – братья Бё, Йоханнес Дале, Ветле-Сьястад Кристиансен и Эрленн Бьонтегор. В женской сборной глубина состава не такая впечатляющая, зато сразу три человека в топ-7 – Тириль Экхофф, Марте Олсбю Ройселанд и Ингрид-Ландмарк Тандрвольд. Это трио за сезон не проиграло ни одной эстафеты, а Олсбю Ройселанд на чемпионате мира установила уникальный рекорд, завоевав в Антхольце 7 медалей (5-0-2).

Даже на фоне прогресса мужской сборной Франции гегемония Норвегии в ближайшие сезоны рискует стать серьезной проблемой для мирового биатлона. У Йоханнеса Бё после ухода Мартена Фуркада не осталось равных оппонентов, да и у женщин Экхофф и Олсбю-Ройселанд в новом сезоне будут в топ-3 главных претенденток на Большой хрустальный глобус. В общем, не удивляйтесь, если в следующем сезоне норвежцы легко преодолеют барьер в 60% побед. Уровень оппозиции снизился, а сама Норвегия с каждым годом только становится сильнее.