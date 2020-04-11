  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Мартен Фуркад: Думаю, что Свендсен - мой соперник номер один в карьере
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мартен Фуркад: Думаю, что Свендсен - мой соперник номер один в карьере

Биатлон
(1 голосов)

Француз вспоминает принципиальных противников

Мартен Фуркад: Думаю, что Свендсен - мой соперник номер один в карьере
UA-Футбол
Новина українською

Легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад вспомнил наиболее принципиальных соперников за свою карьеру. Его слова цитирует L`Equipe:

"Думаю, Эмиль Хегле Свенсен - мой соперник номер один. Мы оба были на пике карьеры в одно и то же время в течение нескольких лет. С 2012 по 2014 мы раскрыли 100% своего потенциала. Именно поэтому я выберу Свенсена в качестве главного соперника. Затем идут Йоханнес Бё и, возможно, Антон Шипулин" - сказал он.

Напомним, что ранее Фуркад заявлял, что не планирует начинать тренерскую карьеру.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мартен Фуркад Эмиль Эгле Свендсен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...