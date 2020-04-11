Мартен Фуркад: Думаю, что Свендсен - мой соперник номер один в карьере

Легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад вспомнил наиболее принципиальных соперников за свою карьеру. Его слова цитирует L`Equipe:

"Думаю, Эмиль Хегле Свенсен - мой соперник номер один. Мы оба были на пике карьеры в одно и то же время в течение нескольких лет. С 2012 по 2014 мы раскрыли 100% своего потенциала. Именно поэтому я выберу Свенсена в качестве главного соперника. Затем идут Йоханнес Бё и, возможно, Антон Шипулин" - сказал он.

Напомним, что ранее Фуркад заявлял, что не планирует начинать тренерскую карьеру.