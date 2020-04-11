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Кайса Макаряйнен желает всем счастливойПасхи. Фото

Биатлон
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Экс-биатлонистка до сих пор на лыжне

Кайса Макаряйнен желает всем счастливойПасхи. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Легендарная финская экс-биатлонистка Кайса Макаряйнен на своей официальной странице в Instagram опубликовала фото, на котором она проводит закатку после последнего в своей карьере сезона.

"Счастливой Пасхи! 3 часа катания на лыжах на домашней трассе этим утром означают больше пирогов и сладостей во второй половине дня"

Напомним, что ранее Мартен Фуркад назвал наиболее принципиального соперника.

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В статье: Кайса Макарайнен
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