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Кайса Макаряйнен желает всем счастливойПасхи. Фото
Экс-биатлонистка до сих пор на лыжне
Легендарная финская экс-биатлонистка Кайса Макаряйнен на своей официальной странице в Instagram опубликовала фото, на котором она проводит закатку после последнего в своей карьере сезона.
"Счастливой Пасхи! 3 часа катания на лыжах на домашней трассе этим утром означают больше пирогов и сладостей во второй половине дня"
Напомним, что ранее Мартен Фуркад назвал наиболее принципиального соперника.
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