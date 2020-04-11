Кайса Макаряйнен желает всем счастливойПасхи. Фото

Легендарная финская экс-биатлонистка Кайса Макаряйнен на своей официальной странице в Instagram опубликовала фото, на котором она проводит закатку после последнего в своей карьере сезона.

"Счастливой Пасхи! 3 часа катания на лыжах на домашней трассе этим утром означают больше пирогов и сладостей во второй половине дня"

Напомним, что ранее Мартен Фуркад назвал наиболее принципиального соперника.