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Мартен Фуркад: Это сообщение для тех, кто считает, что допинг в большом спорте на каждом шагу
Комментарий легенды
Легендарный французский биатлонист, чемпион мира и олимпийский чемпион Мартен Фуркад рассказал о своем отношении к допингу. Его слова цитирует L`Equipe:
"Даже если бы я захотел прибегнуть к допингу в своей карьере, не знаю, с кем бы я мог связаться. За десять лет карьеры на высшем уровне у меня не появилось таких контактов.
Это сообщение для тех, кто считает, что допинг в спорте высших достижений - на каждом шагу", - сказал Фуркад.
Напомним, что ранее украинский триатлонист Сапунов был пойман на допинге.
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