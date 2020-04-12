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Мартен Фуркад: Это сообщение для тех, кто считает, что допинг в большом спорте на каждом шагу

Биатлон
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Мартен Фуркад: Это сообщение для тех, кто считает, что допинг в большом спорте на каждом шагу
UA-Футбол
Новина українською

Легендарный французский биатлонист, чемпион мира и олимпийский чемпион Мартен Фуркад рассказал о своем отношении к допингу. Его слова цитирует L`Equipe:

"Даже если бы я захотел прибегнуть к допингу в своей карьере, не знаю, с кем бы я мог связаться. За десять лет карьеры на высшем уровне у меня не появилось таких контактов.

Это сообщение для тех, кто считает, что допинг в спорте высших достижений - на каждом шагу", - сказал Фуркад.

Напомним, что ранее украинский триатлонист Сапунов был пойман на допинге.

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В статье: Допинг Мартен Фуркад
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