Нечаянно перепутали, а может и нет: IBU прислали Большой хрустальный глобус Фуркаду вместо Бё

Международная биатлонная организация (IBU) допустила ошибку при рассылке хрустальных глобусов. Таким образом, Большой глобус был отправлен Мартену Фуркаду, а глобус за индивидуальные гонки - Йоханнесу Бё.

Об этом сообщил сам француз на своей официальной странице в Instagram во время прямого эфира:

"Большой хрустальный глобус, который должны были отправить Йоханнесу, прислали мне. А глобус за индивидуальные гонки пришел ему.

Я предложил ему оставить трофей - он был не особо против", - рассказал Фуркад.

Напомним, что ранее сообщалось о назначении Юрая Санитры на должность главного тренера женской сборной Украины.