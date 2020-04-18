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Нечаянно перепутали, а может и нет: IBU прислали Большой хрустальный глобус Фуркаду вместо Бё
Небольшой казус
Международная биатлонная организация (IBU) допустила ошибку при рассылке хрустальных глобусов. Таким образом, Большой глобус был отправлен Мартену Фуркаду, а глобус за индивидуальные гонки - Йоханнесу Бё.
Об этом сообщил сам француз на своей официальной странице в Instagram во время прямого эфира:
"Большой хрустальный глобус, который должны были отправить Йоханнесу, прислали мне. А глобус за индивидуальные гонки пришел ему.
Я предложил ему оставить трофей - он был не особо против", - рассказал Фуркад.
Напомним, что ранее сообщалось о назначении Юрая Санитры на должность главного тренера женской сборной Украины.