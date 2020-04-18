  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Нечаянно перепутали, а может и нет: IBU прислали Большой хрустальный глобус Фуркаду вместо Бё
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нечаянно перепутали, а может и нет: IBU прислали Большой хрустальный глобус Фуркаду вместо Бё

Биатлон
(1 голосов)

Небольшой казус

Нечаянно перепутали, а может и нет: IBU прислали Большой хрустальный глобус Фуркаду вместо Бё
UA-Футбол
Новина українською

Международная биатлонная организация (IBU) допустила ошибку при рассылке хрустальных глобусов. Таким образом, Большой глобус был отправлен Мартену Фуркаду, а глобус за индивидуальные гонки - Йоханнесу Бё.

Об этом сообщил сам француз на своей официальной странице в Instagram во время прямого эфира:

"Большой хрустальный глобус, который должны были отправить Йоханнесу, прислали мне. А глобус за индивидуальные гонки пришел ему.

Я предложил ему оставить трофей - он был не особо против", - рассказал Фуркад.

Напомним, что ранее сообщалось о назначении Юрая Санитры на должность главного тренера женской сборной Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мартен Фуркад Йоханнес Бе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...