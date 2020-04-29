Представлен календарь Кубка мира в сезоне 2020-2021

Сезон 2020-2021 в Кубке мира по биатлону будет состоять из 10 этапов и пройдет с ноября 2020 года по март 2021-го. Чемпионат мира с 10 по 21 февраля 2021 года примет Поклюка (Словения).

Полный календарь сезона в Кубке мира 2020-2021:

1-й этап: Контиолахти (Финляндия) – 28-29 ноября

2-й этап: Эстерсунд (Швеция) – 3-6 декабря

3-й этап: Хохфильцен (Австрия) – 11-13 декабря

4-й этап: Анси (Франция) – 17-20 декабря

5-й этап: Оберхоф (Германия) – 7-10 января

6-й этап: Рупольдинг (Германия) – 13-17 января

7-й этап: Антхольц (Италия) – 21-24 января

Чемпионат мира: Поклюка (Словения) – 10-21 февраля

8-й этап: Пекин (Китай) – 26 февраля – 1 марта

9-й этап: Нове-Место (Чехия) – 11-14 марта

10-й этап: Холменколлен (Норвегия) – 18-21 марта

Напомним, в сезоне 2019-2020 обладателями Больших хрустальных глобусов стали Йоханнес Бё (Норвегия) и Доротея Вирер (Италия).