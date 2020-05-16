Президент ФБУ о зарплатах биатлонистов: Я на их деньги не претендую, кто что зарабатывает, то и имеет

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, сколько зарабатывают биатлонисты на этапах Кубка мира и какой объем финансирования идет от государства. Его слова цитирует Главком:

"В штатной сборной зарплаты по линии министерства останутся. Кроме того, по 500 долларов стипендии выделил национальный олимпийский комитет. 13 наших представителей будут иметь такой оклад к Олимпиаде в Пекине. Некоторые имеют по пол оклада в Нацгвардии, СБУ или Пограничных войсках. О зарплате спортсменов я как раз беспокоюсь меньше. Главное, чтобы нам удалось создать условия для подготовки.

Все зависит от того, как они выступают на этапах Кубка мира. Это доступная информация. Призовые за первое место - 16 000 евро. Сейчас Международный союз биатлонистов оплачивает первых 20 позиций. 20 место "стоит" 500 евро. Конечно, из призовых вычитаются налоги - 25-30% в зависимости от государства. Я эти деньги не считаю и на них не претендую. Что кто заработает, то и имеет" - сказал он.

Напомним, что ранее Брынзак рассказал о перспективах биатлонного комплекса в Буковеле.