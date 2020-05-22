Биатлон
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Пидручный – настоящий ас. Биатлонист показал, как выполняет трюки в воздухе
Дмитрий стремительно прогрессирует в мастерстве пилотажа.
На спортивно-тренировочном самолете Як-52 чемпион мира по биатлону выполнил несколько сложнейших трюков – «бочку», «мертвую петлю» и другие фигуры.
"Моментами думал, что отключусь", - написал Пидручный в Instagram.
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