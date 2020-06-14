Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан в 28 лет: Сборная Украины во главе с Дмитрием Пидручным проводит велотренировки в горах. Видео
Наши биатлонисты готовятся к сезону
Сборная Украины по биатлону проводит очередную велотренировку в горах. Наши ребята упорно работают на двухколесном, а впереди идет капитан команды - Дмитрий Пидручный.
Напомним, что ранее Дарья Билодид поделилась с поклонниками новым фото, а Пидручный рассказал, куда потратит средства от стипендии НОК.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...