Капитан в 28 лет: Сборная Украины во главе с Дмитрием Пидручным проводит велотренировки в горах. Видео

Сборная Украины по биатлону проводит очередную велотренировку в горах. Наши ребята упорно работают на двухколесном, а впереди идет капитан команды - Дмитрий Пидручный.

Напомним, что ранее Дарья Билодид поделилась с поклонниками новым фото, а Пидручный рассказал, куда потратит средства от стипендии НОК.