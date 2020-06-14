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Капитан в 28 лет: Сборная Украины во главе с Дмитрием Пидручным проводит велотренировки в горах. Видео

Биатлон
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Наши биатлонисты готовятся к сезону

Капитан в 28 лет: Сборная Украины во главе с Дмитрием Пидручным проводит велотренировки в горах. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по биатлону проводит очередную велотренировку в горах. Наши ребята упорно работают на двухколесном, а впереди идет капитан команды - Дмитрий Пидручный.

Напомним, что ранее Дарья Билодид поделилась с поклонниками новым фото, а Пидручный рассказал, куда потратит средства от стипендии НОК.

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В статье: Сергей Семенов сборная Украины по биатлону Дмитрий Пидручный Юрай Санитра
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