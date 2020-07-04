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Сегодня день рождения празднует украинская биатлонистка, вице-чемпионка мира Ирина Варвинец

Биатлон
(1 голосов)

Желаем скорейшего возвращения в спорт

Сегодня день рождения празднует украинская биатлонистка, вице-чемпионка мира Ирина Варвинец
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 июля свой день рождения отмечает украинская биатлонистка Ирина Варвинец. Ей исполняется 28 лет.

Отметим, что за свою профессиональную карьеру Ирина стала вице-чемпионкой мира 2017 года в эстафетной гонке, многократным призером этапов Кубка мира в классических и смешанных эстафетах.

Также в своем активе она имеет звание чемпиона и призера европейских первенств разных лет.

Варвинец приостановила выступления за национальную команду Украины в связи с семейными обстоятельствами - биатлонистка вышла замуж и родила сына. Сегодня же Ирина возобновила тренировки (правда пока по личной программе) и готовится к возвращению в спорт.

Поздравляем нашу прославленную биатлонистку с праздником и желаем новых спортивных свершений на благо Украины!

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В статье: биатлон Ирина Варвинец Кубок мира по биатлону
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