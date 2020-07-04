Сегодня день рождения празднует украинская биатлонистка, вице-чемпионка мира Ирина Варвинец

Сегодня, 4 июля свой день рождения отмечает украинская биатлонистка Ирина Варвинец. Ей исполняется 28 лет.

Отметим, что за свою профессиональную карьеру Ирина стала вице-чемпионкой мира 2017 года в эстафетной гонке, многократным призером этапов Кубка мира в классических и смешанных эстафетах.

Также в своем активе она имеет звание чемпиона и призера европейских первенств разных лет.

Варвинец приостановила выступления за национальную команду Украины в связи с семейными обстоятельствами - биатлонистка вышла замуж и родила сына. Сегодня же Ирина возобновила тренировки (правда пока по личной программе) и готовится к возвращению в спорт.

Поздравляем нашу прославленную биатлонистку с праздником и желаем новых спортивных свершений на благо Украины!