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Сегодня день рождения празднует украинская биатлонистка, вице-чемпионка мира Ирина Варвинец
Желаем скорейшего возвращения в спорт
Сегодня, 4 июля свой день рождения отмечает украинская биатлонистка Ирина Варвинец. Ей исполняется 28 лет.
Отметим, что за свою профессиональную карьеру Ирина стала вице-чемпионкой мира 2017 года в эстафетной гонке, многократным призером этапов Кубка мира в классических и смешанных эстафетах.
Также в своем активе она имеет звание чемпиона и призера европейских первенств разных лет.
Варвинец приостановила выступления за национальную команду Украины в связи с семейными обстоятельствами - биатлонистка вышла замуж и родила сына. Сегодня же Ирина возобновила тренировки (правда пока по личной программе) и готовится к возвращению в спорт.
Поздравляем нашу прославленную биатлонистку с праздником и желаем новых спортивных свершений на благо Украины!
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