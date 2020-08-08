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Родченков: Меня просили испортить допинг-пробу Виты Семеренко

Биатлон
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Но все обошлось

Родченков: Меня просили испортить допинг-пробу Виты Семеренко
UA-Футбол
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Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что замминистра спорта РФ Юрий Нагорный требовал испортить допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко во время Олимпиады 2014 в Сочи. Его слова цитирует Медуза:

"Я знал, что рано или поздно об этом расскажу ... На самом деле поворотным моментом для меня было то, что Нагорных сказал подменить пробу украинки, сделать ее грязной", - сказал он.

Напомним, что Вита Семеренко стала серебряным призером спринтерской гонки и завоевала золото в эстафете 2014 года в Сочи.

Отметим, что Сергей Семенов сделал предложение своей любимой девушке.

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В статье: Вита Семеренко Григорий Родченков
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