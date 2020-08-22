Аита Гаспарин: Мы еще не решили полностью, где будем жить после свадьбы

Швейцарская биатлонистка Аита Гаспарин рассказала о подробностях совместной жизни с украинским биатлонистом Сергеем Семеновым. Ее слова цитирует Sport.ua:

"Я бы хотела иметь с ним одну фамилию. Но мы понимаем, что для швейцарского биатлона важно оставаться с девичьей. Мы три сестры Гаспарин. Поэтому, возможно, мы сделаем так, что для всего, что касается спорта, я останусь Гаспарин. Но в будущем планирую быть Семеновой.

Мы еще не решили полностью, где будем жить после свадьбы. Но скорее всего, поедем в Швейцарию. Сергею нравится, что здесь есть горы и снег. Для меня важно, что в Швейцарии живет моя семья. Изучение языка тоже легче дается Сергею, поэтому ему будет проще адаптироваться к жизни в Швейцарии, чем мне в Украине.

Мы планируем сделать свадьбу после Олимпиады. Сейчас мы не хотим рисковать из-за эпидемиологической ситуации в мире. Переносить празднование на следующее лето тоже не будем, потому что туда сейчас перенесут свадьбы многие другие. Поэтому решили дождаться 2022 года. Скорее всего, отмечать будем дважды: в Украине и в Швейцарии.

Сестра Селина замужем за русским, Элиза в отношениях с чехом, а я выбрала украинца. То есть во всех вторые половинки из восточной Европы. Но здесь нет закономерности, это просто огромное стечение обстоятельств", - сказала она.